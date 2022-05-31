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США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН

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Вашингтон, Вівторок 31 травня 2022 22:44
США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Фото: постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки (США) будуть поставляти зброю Україні лише для захисту в рамках своїх кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера NYT Фарназ Фассіхі.

Повідомляється, що постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд виключила поставки озброєнь для наступу на Росію.

"Ми не поставляємо ніякої зброї, яка дозволить українцям атакувати Росію з України. Вашингтон буде поставляти Україні зброю тільки для захисту всередині її кордонів, і США не стануть стороною в цій війні", - цитує репортер заяву Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писало, що адміністрація президента Джо Байдена має намір передати Україні керовану реактивну систему залпового вогню HiMARS з ракетами дальністю близько 65 кілометрів.

Також повідомлялося, що Греція надасть Україні бойові машини піхоти часів СРСР. Німеччина зобов'язалася поставити грецькій стороні свої БМП.

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