США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН

Сполучені Штати Америки (США) будуть поставляти зброю Україні лише для захисту в рамках своїх кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера NYT Фарназ Фассіхі.

Повідомляється, що постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд виключила поставки озброєнь для наступу на Росію. "Ми не поставляємо ніякої зброї, яка дозволить українцям атакувати Росію з України. Вашингтон буде поставляти Україні зброю тільки для захисту всередині її кордонів, і США не стануть стороною в цій війні", - цитує репортер заяву Томас-Грінфілд.