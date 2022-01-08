Адміністрація Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger, - NBC

США працюють з іншими членами альянсу НАТО над організацією доставки переносних зенітних ракет Stinger. Ці ракети раніше запросив український уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал NBC .

Колишні співробітники служби національної безпеки і високопоставлені військові офіцери у своєму листі президенту Байдену закликали Білий дім до додаткових кроків, щоб запобігти новому вторгненню Росії, замість того, щоб чекати, поки воно почнеться.

Вони попросили надати більше зброї Україні вже зараз, направивши Києву ракети Stinger і почавши додаткові поставки протитанкових ракет Javelin з радарами для відстеження артилерійського вогню.

"Ми вважаємо, що Сполученим Штатам слід в тісній кооперації зі своїми союзниками по НАТО і з Україною зробити негайні кроки, щоб вплинути на розрахунки Кремля про ціну вторгнення для Росії, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони України вважають, що ракети класу "земля-повітря" Stinger допоможуть її військовим захистити країну від низколетящих російських вертольотів і безпілотників.