Україна отримала танки від кількох країн Заходу, - Пентагон

Сполучені Штати підтвердили передачу Збройним силам України танків групою країн на чолі з Чехією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Танки на допомогу Україні відправили низка країн, ще кілька держав наразі вивчають цю можливість. Подробицями поділився високопосадовець Пентагону.

"Певна кількість танків були передані Україні низкою країн. Це танки, з якими вони знають, як поводитися. Здебільшого Т-72", – пояснив представник американського Міноборони на умовах анонімності.

Натомість оборонний концерн Rheinmetall готовий відправити Україні до 50 танків Leopard 1, а також до 60 БМП типу Marder. Згоду на постачання повинен надати уряд Німеччини.