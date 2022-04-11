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Україна отримала танки від кількох країн Заходу, - Пентагон

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Вашингтон, Понеділок 11 квітня 2022 18:44
Україна отримала танки від кількох країн Заходу, - Пентагон Фото: Танк Т-72 (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Сполучені Штати підтвердили передачу Збройним силам України танків групою країн на чолі з Чехією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Танки на допомогу Україні відправили низка країн, ще кілька держав наразі вивчають цю можливість. Подробицями поділився високопосадовець Пентагону.

"Певна кількість танків були передані Україні низкою країн. Це танки, з якими вони знають, як поводитися. Здебільшого Т-72", – пояснив представник американського Міноборони на умовах анонімності.

Натомість оборонний концерн Rheinmetall готовий відправити Україні до 50 танків Leopard 1, а також до 60 БМП типу Marder. Згоду на постачання повинен надати уряд Німеччини.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив про наявність у Білому домі переліку необхідного Україні озброєння.

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