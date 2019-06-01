США планують перекинути до Польщі додаткові війська, - FT

Під час офіційного візиту президента Польщі Анджея Дуди в США сторони повинні оголосити про направлення додаткових військ до Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Financial Times.

Повідомляється, що на територію Польщі має бути спрямоване щонайменше 1000 солдат, завдяки чому на території країни буде базуватися близько 5,5 тис. військовослужбовців США.

Підвищення чисельності повинно підвищити якість американської угруповання. Спеціально для них буде побудований навчальний тренувальний центр. Також має збільшитися число бійців спецпідрозділів.

Повідомляється, що влада Польщі наполягаює на збільшення іноземних військ на своїй території, пояснюючи це загрозою з боку РФ. У той же час в Москві заявили, що таке збільшення американського контингенту порушує Основоположний акт Росія - НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США і Польща домовилися про зміцнення східного флангу НАТО. У Міноборони США заявили, що переговори, які пройшли 10 травня в Пентагоні, є частиною міцних відносин між двома країнами, які засновані на сприяння для процвітання та безпеки США, Польщі і всього регіону.