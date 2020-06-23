США планують перекинути до Польщі 2 тисячі військових

Сполучені Штати планують перемістити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців. Також у Польщі розмістять 30 бойових літаків F-16 з Німеччини.

Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

За даними видання, у середу, 24 червня, під час візиту в США президента Польщі Анджея Дуди буде оголошено про збільшення американської присутності в Польщі.

Під час зустрічі Дуди з президентом США Дональдом Трампом буде підписана угода про умови перебування американських військовослужбовців на території Польщі.

Крім того, під час зустрічі буде заявлено про передачу Польщі п'яти американських транспортних літаків C-130 Hercules, які вже використовувалися американською армією. Також буде йти мова про готовність Польщі купити у Штатів бойові вертольоти Boeing AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.

Нагадаємо, Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

Пізніше у Польщі сподіваються, що частина солдатів, виведених з Німеччини, перекинуть до Польщі.