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У Конгресі США затвердили ще 250 млн доларів для України

Новини » Політика    16.05.2019 - 08:59
У Конгресі США затвердили ще 250 млн доларів для України
Ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Пентагон зможе виділити до 50 млн доларів на летальну зброю для України

Підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 млн доларів для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в США.

Повідомляється, що в Конгресі США пропонують виділити ці кошти на допомогу Україні у сфері безпеки. Із зазначеної суми 50 млн доларів спрямують виключно на поставки летальної зброї.

"Документом передбачено, що зазначені кошти мають бути спрямовані також на реалізацію таких програм, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки і спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка збройних сил і безпеки нашої держави", - зазначили в посольстві.

Також повідомляється, що законопроект ще мають затвердити Комітет з питань асигнувань, Палата представників і Сенат, після чого документ надійде на підпис американському президенту.

У Конгресі США затвердили ще 250 млн доларів для України

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку війни на Донбасі у 2014 році США виділили на зміцнення обороноздатності України понад 1,3 млрд доларів.

Раніше також спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявляв, що Вашингтон планує розширити поставки зброї до України.

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