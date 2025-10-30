Южная Корея выплатит 350 млрд долларов, чтобы США снизили пошлины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея выплатит сотни миллиардов долларов в обмен на то, чтобы Вашингтон снизил пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение таможенных пошлин, взимаемых с нее Соединенными Штатами", - говорится в публикации.

По словам Трампа, Сеул также согласился покупать американскую нефть и газ в "огромных объемах", а инвестиции в США со стороны южнокорейских компаний бизнесменов превысят 600 млрд долларов.

В ответ на это глава Белого дома разрешил Южной Корее строить атомные подводные лодки.

"Наш военный альянс крепче, чем когда-либо прежде, и, исходя из этого, я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подводных лодок, которые у них есть сейчас. Прекрасное путешествие с замечательным президентом Южной Кореи", - сообщил Трамп.

Через некоторое время президент США опубликовал новый пост. В нем он уточнил, что Сеул будет строить свою атомную подводную лодку на верфях Филадельфии, "прямо здесь, в старых добрых США".

"Судостроение в нашей стране скоро вернётся на круги своя", - резюмировал американский лидер.