Южная Корея выплатит 350 млрд долларов, чтобы США снизили пошлины, - Трамп

Четверг 30 октября 2025 00:23
Южная Корея выплатит 350 млрд долларов, чтобы США снизили пошлины, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея выплатит сотни миллиардов долларов в обмен на то, чтобы Вашингтон снизил пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение таможенных пошлин, взимаемых с нее Соединенными Штатами", - говорится в публикации.

По словам Трампа, Сеул также согласился покупать американскую нефть и газ в "огромных объемах", а инвестиции в США со стороны южнокорейских компаний бизнесменов превысят 600 млрд долларов.

В ответ на это глава Белого дома разрешил Южной Корее строить атомные подводные лодки.

"Наш военный альянс крепче, чем когда-либо прежде, и, исходя из этого, я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подводных лодок, которые у них есть сейчас. Прекрасное путешествие с замечательным президентом Южной Кореи", - сообщил Трамп.

Через некоторое время президент США опубликовал новый пост. В нем он уточнил, что Сеул будет строить свою атомную подводную лодку на верфях Филадельфии, "прямо здесь, в старых добрых США".

"Судостроение в нашей стране скоро вернётся на круги своя", - резюмировал американский лидер.

Напомним, в конце июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты заключили с Южной Кореей торговое соглашение. Он уточнил, что сделка предусматривает 15% пошлину для Сеула.

Также он еще тогда анонсировал, что сделка предусматривает инвестиции в США в размере 350 млрд долларов. Что же касается покупки СПГ и других американских энергетически продуктов - страна потратит на это 100 млрд долларов.

