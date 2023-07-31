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США подтвердили начало переговоров с Украиной о гарантиях безопасности

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США, Понедельник 31 июля 2023 21:39
США подтвердили начало переговоров с Украиной о гарантиях безопасности Фото: США подтвердили, что начало переговоров с Украиной состоится на этой неделе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Госдеп США подтвердил, что начало переговоров с Украиной относительно гарантий безопасности состоится на этой неделе. Отмечается, что гарантии будут касаться оборонных обязательств.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на бриффинг.

"На этой неделе начнутся переговоры о том, как мы можем решить относительно подробностей этих обязательств по безопасности в дальнейшем", - подтвердил Миллер, добавив, что делегацию США представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

По его словам, переговоры пройдут в онлайн-формате. Указывается также, что гарантии касаются оборонных обязательств.

Гарантии безопасности для Украины

Одобренная на саммите НАТО декларация G7 предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине.

Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Больше о гарантиях безопасности можете узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, вчера руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина и США уже на этой неделе начнут переговоры по соглашению о гарантиях безопасности.

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