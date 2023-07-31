ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США підтвердили початок переговорів з Україною про гарантії безпеки

Новость на русском →
США, Понеділок 31 липня 2023 21:39
США підтвердили початок переговорів з Україною про гарантії безпеки Фото: США підтвердили, що початок переговорів з Україною відбудеться цього тижня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Держдеп США підтвердив, що початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки відбудеться цього тижня. Зазначається, що гарантії стосуватимуться оборонних зобов'язань.

Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на бриффінг.

"Цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити щодо подробиць цих безпекових зобов’язань надалі", - підтвердив Міллер, додавши, що делегацію США представить заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії.

За його словами, переговори відбудуться в онлайн-форматі. Зазначається також, що гарантії стосуються оборонних зобов'язань.

Гарантії безпеки для України

Схвалена на саміті НАТО декларація G7 передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.

Серед тих, хто вже доєднався до декларації, - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

Більше про гарантії безпеки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, вчора керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна та США вже цього тижня почнуть переговори щодо угоди про гарантії безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України Гарантії безпеки
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні