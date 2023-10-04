США подтвердили передачу Украине более миллиона изъятых у Ирана патронов

Соединенные Штаты Америки передали украинским военным более миллиона патронов. Их еще в прошлом году изъяли у Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центрального командования Вооруженных сил США.

"2 октября 2023 года правительство США передало Вооруженным силам Украины около 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм", - сказано в сообщении командания.

Там уточняют, что патроны были переданы в распоряжение США в результате иска американского Министерства юстиции против Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Патроны конфисковали военно-морские силы Центрального командования США с судна MARWAN 19 декабря 2022 года. Иран хотел передать их йеменским боевикам Хути в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

В Центральном командовании подчеркнули, что намерены вместе с союзниками и дальше противодействовать иранской помощи вооруженным группировкам в регионе.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 4 октября, CNN сообщало, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов для борьбы с российской агрессией.

При этом издание уточняло, что Центральное командование США должно объявить о соответствующем решении на этой неделе.