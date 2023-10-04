США підтвердили передачу Україні понад мільйон вилучених у Ірану патронів

Сполучені Штати Америки передали українським військовим понад мільйон патронів. Їх ще торік вилучили в Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центрального командування Збройних сил США.

"2 жовтня 2023 уряд США передав Збройним силам України близько 1,1 млн патронів калібру 7,62 мм", - сказано в повідомленні командування.

Там уточнюють, що патрони були передані у розпорядження США внаслідок позову американського Міністерства юстиції проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Патрони конфіскували військово-морські сили Центрального командування США із судна MARWAN 19 грудня 2022 року. Іран хотів передати їх єменським бойовикам Хуті, порушуючи резолюцію Ради Безпеки ООН.

У Центральному командуванні наголосили, що мають намір разом з союзниками й надалі протидіяти іранській допомозі озброєним угрупованням у регіоні.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, CNN повідомляло, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів для боротьби з російською агресією.

При цьому видання уточнювало, що Центральне командування США має оголосити про відповідне рішення цього тижня.