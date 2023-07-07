США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Мы основываем наше решение о помощи в области безопасности на потребностях Украины, а Украине нужна артиллерия для поддержания своих наступательных и оборонительных операций", - заявил Салливан.

Он добавил, что сейчас Украина нуждается в артиллерии, чтобы проводить свои наступательные и оборонительные операции. Наша страна производит "тысячи выстрелов в день". Поэтому артиллерия является "основополагающей" в этой войне.

Салливан также подчеркнул, что Россия использует кассетные боеприпасы с начала войны против Украины. Но существует "большая разница" между типом кассетных боеприпасов, используемых Россией, и типом, который США предоставили бы Украине.

"В этих условиях Украина запросила кассетные боеприпасы, чтобы защитить свою собственную суверенную территорию. У кассетных боеприпасов, которые мы предоставим, процент (несрабатывания - ред.) намного ниже, чем у России", - отметил чиновник.

Салливан рассказал, что Украина предоставила США письменные гарантии об осторожном использовании кассетных боеприпасов. Страна пообещала минимизировать риски для гражданских.

Кассетные боеприпасы для Украины

Напомним, последние несколько дней западные СМИ начали писать о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи.

По данным The Washington Post, решение о соответствующих поставках уже одобрил президент Джо Байден.

В то же время часть союзников выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов. Одним из таких государств является Германия.

В The New York Times при этом подчеркивали, что поставки таких боеприпасов - только временная мера. Передача будет происходить, пока союзники не нарастят производство 155-мм снарядов для артиллерии.

Более детально о кассетных боеприпасах и их значении для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.