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Израиль нанес авиаудары по южному Ливану: там говорят о более 300 погибших

Понедельник 23 сентября 2024 23:47
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Израиль нанес авиаудары по южному Ливану: там говорят о более 300 погибших Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израильские военные самолеты нанесли удары по 1300 объектам Хезболлы на юге Ливана. В Министерстве здравоохранения страны говорят о 356 погибших в результате ударов, еще 1240 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Военный представитель Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что удары уничтожили крылатые ракеты Хезболлы, ракеты с тяжелой взрывчаткой, ракеты большой и малой дальности и ударные беспилотники. По словам представителя, значительное количество этих боеприпасов было спрятано в жилых районах. Он продемонстрировал фото с, как он считает, соответствующими доказательствами.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что количество жертв израильских ударов в Ливане в понедельник возросло до 356, среди погибших 24 ребенка и 42 женщины. Более 1240 человек получили ранения.

Агентство отмечает, что число погибших превысило число жертв разрушительного взрыва в порту Бейрута в 2020 году, когда взорвались сотни тонн аммиачной селитры, убив по меньшей мере 218 человек и ранив более 6000 человек.

С южного Ливана бегут тысячи человек.

В разговоре с иностранными журналистами контр-адмирал Хагари не назвал сроки текущей операции и сказал, что Израиль готов начать наземное вторжение в Ливан, если это будет необходимо.

"Мы не ищем войны. Мы стремимся устранить угрозы. Мы сделаем все необходимое для достижения этой миссии. Мы надеемся сделать это как можно быстрее", – сказал он.

Представитель ЦАХАЛа сказал, что Израиль будет воевать до тех пор, пока Хезболла не отведет свои силы подальше от границы, а десятки тысяч перемещенных израильтян смогут вернуться в свои дома вблизи Ливана.

Хагари обвинил Хезболлу в использовании гражданских лиц в качестве "живого щита", пряча оружие в ливанских селах, и продемонстрировал видеозаписи, на которых, по его словам, были вторичные взрывы, якобы вызванные оружием "Хезболлы", спрятанным в домах. Хагари предположил, что некоторые из смертей произошли в результате вторичных взрывов.

Напомним, американские официальные лица ожидают значительного усиления боевых действий между Израилем и Хезболлой, что может привести к полномасштабной войне.

17-18 сентября в Ливане сдетонировали сотни пейджеров и раций, которыми пользуются боевики Хезболлы. Сообщалось о гибели не менее 37 человек, еще около 3000 получили ранения.

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность своей страны к этой операции.

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Израиль Ливан Хезболла
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