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США поддерживают реформу Совбеза ООН, но исключить Россию не могут

Фото: Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

США проводят консультации со всеми странами мира по реформе Совета Безопасности ООН, но не могут исключить Россию из его состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Мы запустили в сентябре прошлого года дискуссии о реформе Совета Безопасности и реформе ООН в более широком плане. Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, чтобы она стала более инклюзивной и представительной", - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, пять постоянных членов закреплены в Уставе ООН и США не могут этого изменить.

"Но мы можем изменить СБ ООН, добавив новых постоянных членов и выборных членов. Последние несколько месяцев я говорила со всеми регионами, странами мира о продвижении определенной реформы, которая позволит нам включить в Совет Безопасности новые страны", - добавила она.

Украина считает, что РФ незаконно занимает место в организации, поскольку ее легитимность как преемника СССР вызывает вопросы. Поэтому она должен пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны. В частности, доказать свое миролюбие, требование о котором содержится в п. 1 ст. 4 Устава ООН.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что более 30 лет назад Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности", однако сейчас ей там не место.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выступили с предложением провести реформу Совета Безопасности ООН. Речь идет об использовании членами Организации права вето.

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