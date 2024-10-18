США поддерживают план победы Зеленского, - Белый дом

По словам Кирби, президент США Джо Байден оценил, что глава украинского государства приехал в Вашингтон, чтобы представить ему свой план победы.

"Очевидно, мы все еще изучаем его детали. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности по каждому пункту. Но я скажу, что, как мы уже ясно дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по достижению справедливого мира", - подчеркнул Кирби.

Он добавил, что очень важно, чтобы мир, который будет достигнут, был признан Зеленским и украинским народом.

Также Кирби заверил, что США не собираются обсуждать Украину без Украины с теми иностранными лидерами, которые не принимают планы Зеленского по достижению справедливого мира.



