США поддерживают план победы Зеленского, - Белый дом
США все еще обсуждают подробности плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Но такую инициативу Вашингтон поддерживает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
По словам Кирби, президент США Джо Байден оценил, что глава украинского государства приехал в Вашингтон, чтобы представить ему свой план победы.
"Очевидно, мы все еще изучаем его детали. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности по каждому пункту. Но я скажу, что, как мы уже ясно дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по достижению справедливого мира", - подчеркнул Кирби.
Он добавил, что очень важно, чтобы мир, который будет достигнут, был признан Зеленским и украинским народом.
Также Кирби заверил, что США не собираются обсуждать Украину без Украины с теми иностранными лидерами, которые не принимают планы Зеленского по достижению справедливого мира.
План победы
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену свой план победы еще в сентябре. Это была ключевая цель его поездки в США.
Как рассказал глава украинского государства, уже в ближайшее время ожидается визит в Украину команды Белого дома, которая даст фидбек по плану победы.
К слову, детально о плане победы можете узнать в материале РБК-Украина.
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