США підтримують план перемоги Зеленського, - Білий дім

США все ще обговорюють подробиці плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Але таку ініціативу Вашингтон підтримує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден оцінив, що глава української держави приїхав до Вашингтона, щоб представити йому свій план перемоги.

"Очевидно, ми все ще вивчаємо його деталі. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці по кожному пункту. Але я скажу, що, як ми вже ясно дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо досягнення справедливого миру", - підкреслив Кірбі.

Він додав, що дуже важливо, щоб мир, який буде досягнутий, був визнаний Зеленським та українським народом.

Також Кірбі запевнив, що США не збираються обговорювати Україну без України з тими іноземними лідерами, які не приймають плани Зеленського щодо досягнення справедливого миру.