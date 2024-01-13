США не поддерживают независимость Тайваня, - Байден

"Мы не поддерживаем независимость...", - сказал Байден, когда его спросили о реакции на субботние выборы в Тайване.

За несколько часов до открытия избирательных участков Вашингтон предупредил, что вмешательство "любой" страны в выборы "было бы неприемлемым".

Тайвань, соседний остров, на который Китай претендует как на свой собственный, стал примером демократического успеха после проведения первых прямых президентских выборов в 1996 году, что стало кульминацией десятилетий борьбы с авторитарным правлением и военным положением.

Соединенные Штаты являются самым важным международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей с островом.

Выборы на Тайване

По мнению многих экспертов, выборы на Тайване имеют серьезное геополитическое значение. Местные власти не скрывают беспокойства в связи с тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления. В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.

11 января США дали четкий сигнал Китаю, что выступают против любого внешнего вмешательства либо влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.

Подробнее о том, кто может победить на этих выборах, как на это может отреагировать Китай и есть ли риск новой войны - в материале РБК-Украина.

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