США при поддержке Британии сбили часть летевших на Израиль иранских дронов

Напомним, во время иранской атаки в ночь с 13 на 14 апреля израильские военные идентифицировали более ста беспилотников, запущенных по территории Израиля. ВВС отслеживают атаки. Они могут включать также крылатые ракеты, но официальной информации об этом пока нет.

В США считают, что по территории Израиля будет запущено от 400 до 500 дронов и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и Йемена, но основная часть будет запущена из Ирана.

Израильская разведка обнаружила запуск десятков беспилотников и крылатых ракет из Ирана и Ирака. Ожидается, что зоной удара будут Голанские высоты и база ВВС Израиля в пустыне Негев.

ЦАХАЛ приказал жителям северных Голанских высот, района Неватим на юге Израиля, городов Димона и Эйлат оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего распоряжения.

Между тем, делегация Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) заявила, что Тегеран собирается ограничиться уже нанесенной этой ночью волной ударов по территории Израиля. Но возможно и продолжение воздушных атак.

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