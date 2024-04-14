Иран заявил о "завершении дела" и выдвинул Израилю условие неповторения атаки

Делегация Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) заявила, что Тегеран намерен ограничиться уже нанесенной этой ночью волной ударов по территории Израиля. Но возможно и продолжение воздушных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il .

Как заверили представители иранской делегации, первая волна ударов уже состоялась. Тегеран назвал ее военным "ответом" на удар Израиля по иранскому "консульству" в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

Утверждается, что новые запуски беспилотников и ракет с иранской стороны пока не будут произведены.

При этом иранская делегация в ООН подчеркнула, что возможны и новые волны атаки в случае, если Израиль "сделает глупость", имея в виду ответ на уже нанесенные сегодня удары.

Атака Ирана на Израиль

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 13 апреля, Иран запустил по территории Израиля сотни беспилотников в ответ на ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

Израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана. ВВС отслеживают беспилотники и готовятся к дополнительным волнам атак, которые также могут включать ракеты.

Times of Israel со ссылкой на 12 канал сообщил, что Израиль уже начал перехватывать иранские беспилотники над Иорданией и Сирией.

Что известно об атаке Ирана на Израиль, и подробности ударов - читайте в материале РБК-Украина.