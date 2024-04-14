Разведка Израиля зафиксировала запуски десятков дронов и ракет из Ирана и Ирака, - NYT

Израильская разведка обнаружила запуск десятков беспилотников и крылатых ракет из Ирана и Ирака. Ожидается, что зоной удара будут Голанские высоты и база ВВС Израиля в пустыне Негев.

Американское издание в своем сообщении ссылается на анонимных израильских чиновников.

Тем временем Times of Israel пишет, что ЦАХАЛ отдал приказ жителям северных Голанских высот, района Неватим на юге Израиля, городов Димона и Эйлат оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего распоряжения.

Обновлено в 02:00. ЦАХАЛ в официальном сообщении призвал жителей Израиля действовать в соответствии с указаниями командования тыла и следить за системой оповещения.

Там напомнили, что откуда бы ни исходила угроза, при сигнале тревоги необходимо зайти в укрытие и подождать там не менее десяти минут.

Армия заверила, что группы противовоздушной обороны полностью готовы и перехватывают угрозы там, где это необходимо.

ЦАХАЛ предупредил, что могут слышны взрывы от перехватов или падения обломков.