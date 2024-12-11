В США подготовили секретный меморандум о нацбезопасности перед инаугурацией Трампа, - AP

В администрации президента США Джо Байдена одобрили новый секретный меморандум по национальной безопасности к инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Отмечается, что меморандум направлен на противодействие растущему сотрудничеству между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

В Белом доме отметили, что этот стратегический план может оказаться полезным для следующей администрации, в частности, когда к власти официально вернется Дональд Трамп.

По словам двух анонимных представителей администрации Байдена, документ начали разрабатывать этим летом.

Официальные лица, говорившие с АР на условиях анонимности в соответствии с основными правилами, установленными Белым домом, объяснили, что секретный меморандум не будет обнародован из-за "чувствительности некоторых его выводов".

Документ описывает четыре ключевых направления:

Улучшение межведомственного сотрудничества в правительстве США для быстрого и эффективного реагирования на угрозы. Ускорение обмена информацией с союзниками о действиях соперников для укрепления международной координации. Эффективная калибровка экономических инструментов, таких как санкции, для достижения максимальной результативности. Подготовка к одновременным кризисам, которые могут возникать из-за действий противников, в частности России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Обратим внимание на то, что после победы на президентских выборах в США новоизбранный лидер государства не сразу набирает все официальные полномочия.

Известно, что инаугурация Трампа должна пройти 20 января 2025 года. В этот день вице-президент Джей Ди Вэнс также будет принимать присягу и принимать вместе с новым президентом все полномочия.

Детальнее о том, как происходит инаугурация в США - читайте в материале РБК-Украина.