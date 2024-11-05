В США первый поселок объявил результаты выборов

В голосовании участвовали четверо республиканцы, а также двое независимых избирателей.

Отмечается, что городок закрыл избирательный участок сразу после полуночи в соответствии с традицией, которая берет свое начало еще с 1960-го года.

Согласно переписи населения, проведенной в 2010 году, в городе проживало всего 12 человек. Во время выборов это место традиционно вызывает интерес журналистов, поскольку его жители первыми публикуют свои итоги голосования.

На последних двух президентских выборах жители Диксвилл-Нотча отдали свои голоса в поддержку кандидата от Демократической партии. В 2020 году все пятеро избирателей городка единодушно проголосовали за Джо Байдена, а в 2016 году четыре из семи голосов получила Хиллари Клинтон. Остальные голоса разделились между Дональдом Трампом, который получил два, и кандидатом от Либертарианской партии Гэри Джонсоном, который получил один голос.

Выборы в США

Во вторник, 5 ноября, в США проходят очередные выборы президента. Основными кандидатами в борьбе за должность являются Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Согласно последним опросам, рейтинги обоих кандидатов почти равны. Ключевыми для определения победителя станут семь так называемых «шатких штатов» - регионов, где избиратели часто меняют свою поддержку между кандидатами разных партий.

Подробнее о том, чего ожидать Украине после выборов в Штатах - в материале РБК-Украина.