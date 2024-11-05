RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В США первый поселок объявил результаты выборов

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В крошечном нью-гемпширском городке Диксвилл-Нотч завершилось голосование в рамках президентских выборов. Кандидаты на пост главы Белого дома Камала Харрис и Дональд Трамп набрали по три голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В голосовании участвовали четверо республиканцы, а также двое независимых избирателей.

Отмечается, что городок закрыл избирательный участок сразу после полуночи в соответствии с традицией, которая берет свое начало еще с 1960-го года. 

Согласно переписи населения, проведенной в 2010 году, в городе проживало всего 12 человек. Во время выборов это место традиционно вызывает интерес журналистов, поскольку его жители первыми публикуют свои итоги голосования. 

На последних двух президентских выборах жители Диксвилл-Нотча отдали свои голоса в поддержку кандидата от Демократической партии. В 2020 году все пятеро избирателей городка единодушно проголосовали за Джо Байдена, а в 2016 году четыре из семи голосов получила Хиллари Клинтон. Остальные голоса разделились между Дональдом Трампом, который получил два, и кандидатом от Либертарианской партии Гэри Джонсоном, который получил один голос.

Выборы в США

Во вторник, 5 ноября, в США проходят очередные выборы президента. Основными кандидатами в борьбе за должность являются Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Согласно последним опросам, рейтинги обоих кандидатов почти равны. Ключевыми для определения победителя станут семь так называемых «шатких штатов» - регионов, где избиратели часто меняют свою поддержку между кандидатами разных партий.

Подробнее о том, чего ожидать Украине после выборов в Штатах - в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала Харрис