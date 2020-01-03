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У Києві зіткнулися три автомобілі, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     03.01.2020 - 18:52
У Києві зіткнулися три автомобілі, є загиблий
Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)

Ще одна людина госпіталізована

У Києві у Голосіївському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що аварія сталася на вулиці Васильківська. Внаслідок події загинув водій Mercedes, пасажирку Hyundai госпіталізовано, водія BMW затримано.

Попередньо встановлено, що водій BMW виконував поворот з вулиці Бурмистенка на Васильківську. Внаслідок маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав по головній дорозі вулиці Васильківська, і його відкинуло на авто Hyundai. Через отримані травми водій Mercedes загинув до приїзду лікарів. Також з травмою грудної клітини до лікарні госпіталізовано пасажирку авто Hyundai.

Водія автомобіля BMW затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події працюють слідчі і встановлюють обставини та причини автопригоди.

Слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на трасі Київ-Житомир на виїзді із столиці в районі села Мила сьогодні сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок чого на ділянці тимчасово ускладнений рух.

РБК-Україна писало, що у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з п'яними підлітками, в результаті якої одна дівчина загинула.

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