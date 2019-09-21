У США перевернувся туристичний автобус, є загиблі

В американському штаті Юта перевернувся автобус, який перевозив туристів з Китаю, в результаті чого загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, інцидент стався поблизу національного парку Брайс-Каньон в штаті Юта близько 11:30 за місцевим часом. Причини аварії в даний момент невідомі, поліція розслідує подію. Правоохоронці зазначають, що погодні умови точно не були причиною інциденту.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули щонайменше 4 туристи, ще 26 осіб були травмовані. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані, п'ятеро отримали тяжкі поранення. Всього в автобусі знаходилися 30 пасажирів та водій.

Крім того, китайське посольство направило в район події дипломатичний персонал для подальшої допомоги постраждалим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на автодорозі Київ-Одеса в Київській області сталося зіткнення автомобіля та пасажирського автобуса. В результаті ДТП загинула одна людина - водій легкового автомобіля.

Також РБК-Україна писало, що під Черкасами позашляховик врізався в рейсовий автобус. Аварія сталася на трасі Канів-Чигирин-Кременчуг. В результаті ДТП постраждали 10 осіб.