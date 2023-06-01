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США перестали передавать России информацию о своем ядерном оружии в рамках ДСНВ

Фото: США перестали передавать России информацию о своем ядерном оружии в рамках ДСНВ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США с 1 июня прекращают предоставлять России информацию, которой страны обменивались в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Она касается ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

В ведомстве отметили, что страна вводит контрмеры после того, как Россия приостановила свое участие в ДСНВ. О них Вашингтон заранее предупредил Москву.

По информации Госдепа, контрмеры, в частности, касаются прекращения передачи России информации о статусе и местонахождении объектов, подлежащих учету в договоре, таких как ракеты и пусковые установки (ядерное оружие). Страна-агрессор перестала передавать такие данные еще 28 февраля 2023 года.

При этом США продолжают предоставлять информацию о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках в соответствии с другим соглашениям.

В Госдепе уточнили, что с 1 июня США также прекращают содействие инспекциям на территории государства. Вашингтон решил отозвать существующе визы, которые выдавали российским инспекторам.

В то же время США отказываются от предоставления телеметрической информации о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках.

По информации Госдепа, США уведомили Россию о готовности восстановить выполнение обязательств в рамках ДСНВ, если страна-агрессор вернется к его соблюдению.

Выход России из ДСНВ

Напомним, 1 марта Россия в одностороннем порядке уведомила США о том, что она приостанавливает свое участие в ДСНВ. До этого такой шаг анонсировал диктатор Владимир Путин.

Основная цель договора состояла в том, чтобы страны, согласно взаимным обязательствам, сокращали количество ядерного оружия. В частности, действующие договоренности предусматривали уменьшение для каждой из сторон числа развернутых боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках - до 700 единиц.

Также документом вводились инспекции ядерного оружия и предоставление информации о вооружении.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружие