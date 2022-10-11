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США перечислят Украине 4,5 млрд долларов в ближайшие недели, - министр финансов

Фото: США выплатят Украине 4,5 млрд долларов в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты перечислят ранее выделенный пакет финансовой помощи Украине в размере 4,5 млрд долларов уже в ближайшие недели.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Две недели назад Конгресс принял решение о прямой бюджетной поддержке Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов, и я рада сообщить, что Соединенные Штаты намерены выплатить украинскому правительству эти средства в ближайшие недели", - сказала Йеллен в начале встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Она также отметила, что крайне важно, чтобы международные партнеры присоединились к Соединенным Штатам в поддержке Украины, и призвала союзников как можно быстрее выполнить свои существующие обязательства перед Украиной и подготовить новые пакеты финансовой помощи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 30 сентября Палата представителей одобрила выделение Украине финансовой помощи в размере 12,35 млрд долларов. После этого Байден сразу подписал закон.

Также сообщалось, что 3 октября Евросоюз подписал меморандум об взаимопонимании касательно предоставлении 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

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