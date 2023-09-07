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Выжженные деревья и обломки дрона. СМИ показали место падения российского БпЛА в Румынии

Четверг 07 сентября 2023 18:00
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Выжженные деревья и обломки дрона. СМИ показали место падения российского БпЛА в Румынии Фото: Выжженные деревья и обломки дрона. СМИ показали место падения российского БПЛА в Румынии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На месте удара российского БПЛА, недавно упавшего на территории Румынии, можно увидеть обгоревшие деревья и обломки самого беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Находясь в Чаталкиои, журналист продемонстрировал последствия мощного удара и взрыва российского БпЛА. Деревья на месте инцидента обгорели и остались без листьев.

Несмотря на то, что военные следователи уже завершили работу по сбору фрагментов БпЛА, журналист обнаружил и другие куски беспилотника.

По словам источников издания, участвующих в расследовании, БпЛА якобы не имел взрывной нагрузки, однако мог использоваться в шпионских целях.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз совершили атаку дронами-камикадзе "Шахед" на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, БПЛА ударили также и по территории Румынии, впрочем, румынские МИД и Минобороны эту информацию сразу опровергли. В частности, информацию сначала опроверг и президент Клаус Иоганнис. Позже лидер страны все же признал это и заявил, что после обследования территории были обнаружены фрагменты, которые "могут быть от дрона".

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