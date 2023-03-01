США перебросили в Европу "самолет судного дня"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter командование войск Соединенных Штатов в Европе.

"Самолет E-6B Mercury ВМС США прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США", - указали американские служащие.

Отмечается также, что экипаж встретился с послом Соединенных Штатов в Исландии Керрин Патман и другими членами дипломатического и военного сообщества.

Что известно о E-6B

E-6B Mercury - это американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США. Его еще называют "самолетом судного дня".

Он предназначен для связи со стратегическими атомными ракетными крейсерами, что являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подлодках класса Ohio.

На борту каждой субмарины может находиться до 24 ракет Trident II D5, способных нести ядерные боеголовки.

E-6B Mercury представляет собой модификацию пассажирского лайнера Boeing 707-320. Он может развивать скорость 981 км/ч по крейсерской скорости 842 км/ч и способен подниматься на высоту до 12,8 км. Практическая дальность составляет - 11 760 км.