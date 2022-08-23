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США перекинули до Польщі вже 12 винищувачів F-22 Raptor

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Вашингтон, Вівторок 23 серпня 2022 21:10
США перекинули до Польщі вже 12 винищувачів F-22 Raptor Фото: США перекинули до Польщі 12 винищувачів F-22 Raptor (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

На авіабазі в ласці представники польських і американських ВПС представили розширене угруповання винищувачів п'ятого покоління F-22 Raptor. Всього в Польщі на сьогодні базується 12 "Рапторів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.

За словами командира 90-ї ескадрильї ВПС США Майкла Кендалла, літаки здійснюють польоти не кожен день, але F-22 регулярно з'являються в європейському повітряному просторі. Наприклад, нещодавно вони виконували навчальні польоти над Словаччиною, Естонією та узбережжям Балтійського моря. В цей час на базі в ласці дислокується близько 300 військових ВПС США.

F-22 Raptor - американський винищувач, який вироблявся компаніями Lockheed Martin і Boeing в 1997-2011 роках. Вперше він був застосований в бойових діях у 2014 році в Сирії. Всього їх випущено близько 180 одиниць.

Європейська публіка зможе побачити американські винищувачі в ході міжнародного авіашоу в Братиславі, Словаччина, яке відбудеться вже в найближчі вихідні.

Раніше ми писали, що ВПС США направляють до Польщі шість винищувачів F-22 Raptor для підтримки місії НАТО по повітряному прикриттю. Літаки стануть частиною сил стримування Росії в Європі.

Також повідомлялося, що Держдепартамент США схвалив продаж Німеччині винищувачів F-35, боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.

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