В Пентагоне рассказали, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

На Ближнем Востоке еще есть время для дипломатии и вероятность предотвратить масштабную региональную войну.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

По его словам, американские войска перебрасываются в зону ответственности Центрального командования США для миссии сдерживания.

В частности, Военно-воздушные силы перебросили в регион самолеты F-22 Raptor, а ВМС США перебрасывают туда авианосную ударную группу "Авраам Линкольн", в состав которой входят самолеты F-35C Lightning II. Кроме того, в регион перебрасывается подводная лодка с управляемым ракетным оружием USS Georgia.

Райдер отметил, что в целом сегодня на Ближнем Востоке находится около 40 тысяч американских военнослужащих.

Минобороны продолжает внимательно следить за ситуацией. Министр обороны Ллойд Остин почти ежедневно контактирует с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и другими партнерами в регионе.

"США по-прежнему сосредоточены на деэскалации напряженности в регионе, а также на обеспечении прекращения огня в рамках соглашения об освобождении заложников, чтобы вернуть всех заложников домой и положить конец войне в Секторе Газа", - сказал Райдер.

Защита Израиля - залог сдерживания

Во время последнего телефонного разговора с Галантом, Остин заверил в готовности США принять все возможные меры для защиты Израиля.

Глава Пентагона также отметил укрепление позиций и возможностей американских вооруженных сил на Ближнем Востоке в контексте эскалации региональной напряженности.

"Эти изменения в структуре Вооруженных сил США призваны улучшить защиту американских войск, усилить нашу поддержку защиты Израиля и обеспечить готовность Соединенных Штатов реагировать на самые разнообразные непредвиденные ситуации", - сказал Райдер.

По его словам, Остин и Галант также обсудили израильские операции в Секторе Газа. Министр еще раз подчеркнул важность уменьшения вреда для гражданского населения.

Иран и поддерживаемые им группировки угрожали напасть на Израиль, и Райдер сказал, что США должны серьезно отнестись к этим угрозам.

"Однако наше внимание сосредоточено на деэскалации напряженности, работе над обеспечением прекращения огня и возвращением заложников", - сказал пресс-секретарь.

По словам генерала, Соединенные Штаты стремятся предотвратить более широкую, региональную войну на Ближнем Востоке.

"Никто не хочет видеть эскалацию. Никто не хочет видеть более широкого регионального конфликта. Поэтому, надеюсь, мы не окажемся в ситуации, когда придется применять эти силы и средства. Но если это будет необходимо для защиты Израиля, мы это сделаем", - сказал Райдер.