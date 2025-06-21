ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США перебрасывают бомбардировщики-невидимки B-2 ближе к Ирану, - СМИ

Суббота 21 июня 2025 15:35
UA EN RU
США перебрасывают бомбардировщики-невидимки B-2 ближе к Ирану, - СМИ Фото: США перебрасывают бомбардировщики-невидимки B-2 ближе к Ирану (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Группа стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2A Spirit вылетела с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, США, и направляется на остров Диего-Гарсия - ключевую военную базу США в Индийском океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal.

По данным издания, B-2 сопровождают восемь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, которые присоединились к ним над территорией Канзаса. По данным издания, передислокация американских самолетов осуществляется на фоне израильско-иранского конфликта.

"В последние недели в регион были переброшены десятки американских самолетов, включая истребители, топливозаправщики и разведчики. Два авианосца ВМС США также участвуют в операции, наряду с другими силами", - отметили аналитики издания.

Самолет B-2 Spirit - это один из самых дорогих и самых технологичных самолетов в арсенале США. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, включая 13-тонные противобункерные бомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP). Эти боеприпасы предназначены для уничтожения глубоко укрепленных объектов.

К потенциальным целям стратегических бомбардировщиков эксперты относят завод по обогащению урана в Фордо к югу от Тегерана. Объект находится под землей и считается ключевым элементом иранской ядерной программы.

Что известно о самолетах B-2

Самолеты B-2 Spirit - это американские малозаметные стратегические бомбардировщики, выполненные по схеме "летающее крыло".

Для обеспечения радиолокационной малозаметности на самолете широко использованы стелс-технологии: самолет покрыт радиопоглощающими материалами, реактивные струи двигателей экранируются.

По состоянию на 2025 год Воздушные силы США имеют 19 B-2 на вооружении. Один самолет был уничтожен в результате аварии в 2008 году, еще один - поврежден во время аварии в 2022 году. Воздушные силы планируют эксплуатировать B-2 до 2032 года, пока их не заменят новые бомбардировщики Northrop Grumman B-21 Raider.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Пентагон Иран
Новости
Верховный лидер Ирана подготовил трех преемников на случай убийства, - NYT
Верховный лидер Ирана подготовил трех преемников на случай убийства, - NYT
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде