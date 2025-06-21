США перебрасывают бомбардировщики-невидимки B-2 ближе к Ирану, - СМИ

Группа стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2A Spirit вылетела с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, США, и направляется на остров Диего-Гарсия - ключевую военную базу США в Индийском океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal .

По данным издания, B-2 сопровождают восемь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, которые присоединились к ним над территорией Канзаса. По данным издания, передислокация американских самолетов осуществляется на фоне израильско-иранского конфликта.

"В последние недели в регион были переброшены десятки американских самолетов, включая истребители, топливозаправщики и разведчики. Два авианосца ВМС США также участвуют в операции, наряду с другими силами", - отметили аналитики издания.

Самолет B-2 Spirit - это один из самых дорогих и самых технологичных самолетов в арсенале США. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, включая 13-тонные противобункерные бомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP). Эти боеприпасы предназначены для уничтожения глубоко укрепленных объектов.

К потенциальным целям стратегических бомбардировщиков эксперты относят завод по обогащению урана в Фордо к югу от Тегерана. Объект находится под землей и считается ключевым элементом иранской ядерной программы.