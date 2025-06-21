США перекидають бомбардувальники-невидимки B-2 ближче до Ірану, - ЗМІ
Група стратегічних бомбардувальників-невидимок B-2A Spirit вилетіла з авіабази Уайтмен у штаті Міссурі, США, і прямує на острів Дієго-Гарсія – ключову військову базу США в Індійському океані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.
За даними видання, B-2 супроводжують вісім літаків-заправників KC-135 Stratotanker, які приєдналися до них над територією Канзасу. За даними видання, передислокація американських літаків здійснюється на тлі ізраїльсько-іранського конфлікту.
"В останні тижні в регіон було перекинуто десятки американських літаків, включаючи винищувачі, паливозаправники та розвідники. Два авіаносці ВМС США також беруть участь в операції, поряд з іншими силами", - зазначили аналітики видання.
Літак B-2 Spirit – це один із найдорожчих та найтехнологічніших літаків в арсеналі США. Він може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси, включаючи 13-тонні протибункерні бомби Massive Ordnance Penetrator (MOP). Ці боєприпаси призначені знищення глибоко укріплених об'єктів.
До потенційних цілей стратегічних бомбардувальників експерти відносять завод зі збагачення урану в Фордо на південь від Тегерана. Об'єкт знаходиться під землею та вважається ключовим елементом іранської ядерної програми.
Що відомо про літаки B-2
Літаки B-2 Spirit – це американські малопомітні стратегічні бомбардувальники, виконані за схемою "літаюче крило".
Для забезпечення радіолокаційної малопомітності на літаку широко використані стелс-технології: літак покритий радіопоглинаючими матеріалами, реактивні струмені двигунів екрануються.
Станом на 2025 рік Повітряні сили США мають 19 B-2 на озброєнні. Один літак було знищено внаслідок аварії у 2008 році, ще один – пошкоджений під час аварії у 2022 році. Повітряні сили планують експлуатувати B-2 до 2032 року, поки їх не замінять нові бомбардувальники Northrop Grumman B-21 Raider.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.