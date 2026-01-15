США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Nation .

Пентагон распорядился перебросить авианосную группу на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном. В Иране проходят массовые митинги, и президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал властям исламской республики, что нанесет серию ударов, если они продолжат подавлять акции демонстрантов.

По данным СМИ, среди кораблей, которые отправились к берегам Ближнего Востока, есть авианосец USS Abraham Lincoln, ударная подводная лодка и другие корабли. Перемещение группы может продлиться около недели.

Что предшествовало

Накануне Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства протестующих. На вопрос о том, означает ли это отказ от возможных военных действий против Ирана, президент США заявил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации.

Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не могут начать военную операцию против Ирана, поскольку не имеют необходимого военного потенциала на Ближнем Востоке. Источники издания сообщали, что Пентагон не планировал перемещение войск или техники в регион.

Атака США возможна на фоне того, что в Иране с 28 декабря бушуют масштабные протесты. Беспорядки из-за экономических проблем быстро переросли в политические митинги и столкновения с силовиками. Во время подавления протестов моглт погибнуть более 12 тысяч человек.

При этом Трамп угрожал Ирану, если режим начнет убивать гражданских, а потом вообще публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".