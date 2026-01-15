ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток, - СМИ

Четверг 15 января 2026 10:21
UA EN RU
США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток, - СМИ Фото: США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США, включающую Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Nation.

По данным СМИ, среди кораблей, которые отправились к берегам Ближнего Востока, есть авианосец USS Abraham Lincoln, ударная подводная лодка и другие корабли. Перемещение группы может продлиться около недели.

Пентагон распорядился перебросить авианосную группу на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном. В Иране проходят массовые митинги, и президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал властям исламской республики, что нанесет серию ударов, если они продолжат подавлять акции демонстрантов.

Что предшествовало

Накануне Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства протестующих. На вопрос о том, означает ли это отказ от возможных военных действий против Ирана, президент США заявил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации.

Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не могут начать военную операцию против Ирана, поскольку не имеют необходимого военного потенциала на Ближнем Востоке. Источники издания сообщали, что Пентагон не планировал перемещение войск или техники в регион.

Атака США возможна на фоне того, что в Иране с 28 декабря бушуют масштабные протесты. Беспорядки из-за экономических проблем быстро переросли в политические митинги и столкновения с силовиками. Во время подавления протестов моглт погибнуть более 12 тысяч человек.

При этом Трамп угрожал Ирану, если режим начнет убивать гражданских, а потом вообще публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Ближний восток
Новости
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП