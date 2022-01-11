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США про переговори з Росією: занадто рано говорити, чи серйозно вони ставляться до дипломатії

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Вівторок 11 січня 2022 21:21
США про переговори з Росією: занадто рано говорити, чи серйозно вони ставляться до дипломатії Фото: спікер Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Спікер Білого дому Джен Псакі заявила, що поки рано говорити, чи серйозно Росія ставитися до дипломатичних переговорів. При цьому вона підкреслила, що США не впевнені, що Росія буде використовувати переговори як привід для того, щоб заявити про провал дипломатії і посилити агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Кайлі Етвуд в Twitter.

"Я б сказала, що ще занадто рано говорити про те, чи серйозно росіяни ставляться до дипломатичного шляху або Чи готові вони до серйозних сумлінних переговорів", - заявила Псакі.

Нагадаємо, 10 січня в Женеві пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності. На зустрічі російська сторона запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.

Детальніше про підсумки першої зустрічі Вашингтона і Москви в матеріалі РБК-Україна "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".

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