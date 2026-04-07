США пересматривают цели в Иране, чтобы страну не обвинили в военных преступлениях, - Politico

По словам двух представителей Пентагона, военные планировщики пересматривают список целей, так как США и Израиль ищут новые цели для авиабомбардировок после пяти недель круглосуточных ударов по военным объектам, а также наращиванию численности наземных войск США в регионе.

В частности, рассматриваются энергетические объекты, которые страна может атаковать, включая в список объектов, которые обеспечивают топливом и электроэнергией как гражданское население, так и военных.

По словам чиновников, двойное назначение делает цели законными. Однако третий источник говорит, что представители Пентагона спорят о том, насколько обосновано такое пояснение.

Напряженность заключается в том, где провести границу между военными и гражданскими целями, такие как водоочистные сооружения, которые могут считаться целями, так как военным тоже нужна вода для питья.

Как пишет Politico, кампания США и Израиля по бомбардировке в целом не затронула энергоснабжение и поставки топлива в страну. Но по мере роста недовольства в Белом доме отказом Ирана капитулировать список целей расширился.