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Білий дім має намір заборонити польоти китайських авіакомпаній в США

Новини » Політика     03.06.2020 - 17:28
Білий дім має намір заборонити польоти китайських авіакомпаній в США
Фото: Білий дім (flickr.com/proimos)

Вашингтон хоче змусити Китай дозволити польоти американських авіакомпаній

Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує заборонити польоти китайських авіакомпаній в Сполучені Штати Америки. Авіакомпанії Китаю здійснювали рейси в США, попри пандемію коронавірусу.

Про це повідомили знайомі з ситуацією джерела агентства Reuters.

Таке рішення Білого дому пов'язане з відмовою Китаю дозволити відновлення польотів американських авіакомпаній. У Вашингтоні вважають, що Пекін порушив домовленість про рейси між країнами. Очікується, що обмеження набудуть чинності 16 червня, але дату можуть перенести.

У Білому домі та Департаменті транспорту поки відмовляються коментувати цю інформацію.

Наприкінці травня адміністрація Трампа звинуватила китайський уряд в тому, що він не дозволяє американським авіакомпаніям відновити польоти в Китай.

Авіакомпанії Delta Air Lines та United Airlines попросили відновити польоти в Китай вже в червні, в той час як китайські перевізники продовжують здійснювати рейси в США під час пандемії.

Нагадаємо, відносини між США та Китаєм також погіршилися через наміри Пекіну обмежити автономію Гонконгу, нещодавно Трамп заборонив в'їзд китайським вченим.

Крім того, у Китаї пообіцяли "жорсткі контрзаходи" у відповідь на тиск з боку Вашингтону.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трампавиакомпанияполеты
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