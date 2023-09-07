RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США передислоцируют свои войска в Нигере, - Reuters

Фото: США передислоцируют свои войска в Нигере (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки, вероятно, решили передислоцировать свои войска в Нигере и вывезти из страны часть персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пентагон передислоцирует часть войск и техники на территории Нигера и выведет небольшое количество неосновного персонала "из соображений осторожности", - приводит издание слова неназванных американских чиновников. 

При этом официальные лица отказались уточнять, какое количество войск передислоцируют, а какое - вывезут из страны. 

Стоит заметить, что всего в Нигере находится 1100 американских военнослужащих. 

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума начала государственный переворот - главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти. 

После этого новым главой Нигера себя объявил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить государственный переворот

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНигер