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США передислокують свої війська в Нігері, - Reuters

Фото: США передислокують свої війська в Нігері (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки, ймовірно, вирішили передислокувати свої війська в Нігері та вивезти з країни частину персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Пентагон передислокує частину військ та техніки на території Нігеру та виведе невелику кількість неосновного персоналу "з міркувань обережності", - наводить видання слова неназваних американських чиновників.

При цьому офіційні особи відмовилися уточнювати, яку кількість військ передислокують, а яку - вивезуть з країни.

Варто зауважити, що загалом у Нігері перебуває 1100 американських військовослужбовців.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума розпочала державний переворот - главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади.

Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення в Нігер з метою припинити державний переворот.

 

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Сполучені Штати АмерикиНигер