США передают Украине данные об уязвимых местах энергетических объектов РФ, - FT

По данным источников издания, информация, которую американская разведка предоставила Киеву, позволила нанести удары по важным российским энергетическим объектам. В частности, по нефтеперерабатывающим заводам, расположенным далеко за линией фронта.

"Эта ранее не сообщенная поддержка усилилась с середины лета и стала решающей в помощи Украине в проведении атак, от которых Белый дом Джо Байдена отговаривал. Удары Киева привели к росту цен на энергоносители в России и заставили Москву сократить экспорт дизельного топлива и импортировать топливо", - пишет FT.

Отмечается, что обмен разведданными является последним свидетельством того, что президент США Дональд Трамп усилил свою поддержку Украины, ведь его разочарование Россией возросло.

Вероятно, изменение отношения Трампа произошло после его телефонной с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. По сообщению FT, президент США спросил, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит ей оружие большой дальности.

Отмечается, что Трамп поддержал стратегию, которая заключается в том, чтобы "заставить их (россиян - ред.) почувствовать боль" и заставить Кремль пойти на переговоры, сообщили два человека, которые были проинформированы об этом разговоре. Впоследствии Белый дом заявил, что Трамп "лишь задал вопрос, а не призвал к дальнейшим убийствам".

Чем помогает разведка США

Источники издания заявляют, что американская разведка помогает Киеву формировать планы маршрутов, высоту, время и решения по миссиям. Это позволяет украинским беспилотникам дальнего действия, которые летают в одну сторону, избежать российской противовоздушной обороны.

Три человека, знакомых с операцией, заявили, что Вашингтон был тесно вовлечен во все этапы планирования. Американский чиновник сообщил, что Украина выбрала цели для ударов дальнего действия, а Вашингтон предоставил разведданные об уязвимых местах этих объектов.

Однако другие лица, которые участвовали в операции и были проинформированы о ней, заявили, что США также определили приоритетные цели для украинцев. Один из них описал беспилотную авиацию Киева как "инструмент" Вашингтона для подрыва российской экономики и подталкивания Путина к заключению сделки.

Трамп открыто выражал разочарование в Путине после встречи в Аляске, где для российского лидера был расстелен красный ковер, но саммит не дал заметных результатов. По данным источников, именно это стало одним из факторов, спровоцировавших его смену позиции в пользу более решительных ударов.

Однако США не признали своего прямого участия в ударах Украины по российским энергетическим объектам.

Вскоре после июльского разговора четыре человека, знакомые с операцией украинских беспилотников глубокого удара, заявили, что в Киев начала поступать американская развединформация с новым уровнем конкретности. Эта информация позволила Киеву лучше картографировать российскую противовоздушную оборону и планировать маршруты ударов.

"Темп ударов Украины по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам, которые являются основой военных усилий Москвы, резко возрос в августе и сентябре. Убытки заставили Москву сократить экспорт дизельного топлива и увеличить зависимость от импортного топлива", - пишет FT.