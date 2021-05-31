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США передадуть Україні три катери "Айленд" до кінця 2021 року

Автор: РБК-Україна

До кінця поточного року Україна отримає від США три катери типу "Айленд", які доєднаються до вже прийнятих до бойового складу ВМС України катерів "Старобільськ" і "Слов’янськ".

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає прес-служба відомства.

"До кінця поточного року у складі Військово-морських сил ЗС України буде сформовано дивізіон з 5 швидкохідних патрульних катерів типу Island, які передані нашій державі в рамках двостороннього співробітництва між США та Україною. До вже прийнятих до бойового складу ВМС України катерів "Старобільськ" і "Слов’янськ" впродовж 2021 року доєднаються ще 3 катери проекту "Айленд", - заявив Таран.

За його словами, усі три катери надійдуть до України зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями.

"Зараз проводиться налагодження механізмів і систем та розпочато роботу щодо встановлення озброєння на кожному із них. Ці два катери планується відправити до України протягом третього кварталу поточного року. Також відповідні технічні роботи проводяться і на п’ятому патрульному катері Р194. Він, оснащений зброєю, обладнанням та технічними засобами, буде доставлений до Одеси наприкінці 2021 року", - підкреслив Таран.

Наразі, зазначив очільник українського оборонного відомства, на катерах які носитимуть назви "Суми" та "Фастів" в американському місті Балтимор повністю завершено відновлення їх технічного стану.

Раніше стало відомо, що США передали ВМС України два патрульних катери типу "Айленд". Церемонія передачі катерів Україні проходила у Балтиморі (штат Меріленд, США).

Нагадаємо, що у США прибули українські військові моряки, щоб навчатися керувати трьома патрульними катерами класу "Айленд", які США передадуть Україні.

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