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Українські моряки відправилися в США, щоб вчитися керувати "Айлендами"

Балтимор, Понеділок 11 січня 2021 20:56
Українські моряки відправилися в США, щоб вчитися керувати "Айлендами"
Фото: українські моряки в США (twitter.com/UKRintheUSA)
Автор: Дмитро Левицький

У Сполучені Штати Америки сьогодні, 11 січня, прибули українські військові моряки. Вони будуть вчитися керувати трьома патрульними катерами класу "Айленд" (Island), які США передадуть Україні.

Про це повідомило посольство України в США на сторінці у Twitter.

Українські екіпажі трьох катерів пройдуть 10-тижневий курс спеціальної підготовки у місті Балтимор.

"Це вже друга партія катерів, які США планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони", - додали в посольстві.

Нагадаємо, минулого жовтня в Україну прибули два патрульні катери класу Island. Вони отримали назви Р190 "Слов’янськ" та Р191 "Старобільськ".

Крім того, минулого листопада в США вирішили передати Україні ще три патрульні катери класу Island. В рамках програми "надлишкового оборонного обладнання" Україна отримає USCGC Ocracoke, USCGC Washington і USCGC Kiska.

Як писало РБК-Україна, у Військово-морських силах України очікують, що американські "Айленди" надійдуть в українське військо вже в перше півріччя 2021 року.

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