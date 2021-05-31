США передадут Украине три катера "Айленд" до конца 2021 года

"До конца текущего года в составе Военно-морских сил ВС Украины будет сформирован дивизион из 5 быстроходных патрульных катеров типа Island, которые переданы нашему государству в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной. К уже принятым в боевой состав ВМС Украины катеров "Старобельск" и "Славянск" в течение 2021 присоединятся еще 3 катера проекта "Айленд", - заявил Таран.

По его словам, все три катера поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями.

"Сейчас проводится отладка механизмов и систем и начата работа по установлению вооружение на каждом из них. Эти два катера планируется отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Также соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Он, оснащенный оружием, оборудованием и техническими средствами, будет доставлен в Одессу в конце 2021", - подчеркнул Таран.

Сейчас, отметил глава украинского оборонного ведомства, на катерах которые будут носить названия "Сумы" и "Фастов" в американском городе Балтимор полностью завершено восстановление их технического состояния.