США планируют передать Украине комплекты "умных бомб", - TWP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По словам высокопоставленных американских чиновников, знакомых с этим вопросом, украинские военные могут с помощью "умных бомб" с высокой степенью точности поражать российские военные позиции, говорится в материале.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые ("умные") боеприпасы.

Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия и самолетам, образуя совместные боеприпасы прямой атаки (Joint Direct Attack Munition). Военные США использовали эту технологию для бомб весом до 907 кг, обычно применяя ее к бомбардировщикам и истребителям.

В публикации отмечается, что еще неизвестно, одобрили ли президент США Джо Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине.

"Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить вторгшиеся российские силы, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы", - пишет газета.

На сегодняшний день США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму около 20 миллиардов долларов с момента начала российского полномасштабного вторжения.

В начале этой недели советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация сосредоточена на том, чтобы "притупить любые попытки России" получить преимущество в войне, и предсказал, что Штаты скоро объявят о новых поставках оружия.