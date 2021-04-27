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США передали Міноборони України допомогу на майже 8 млн доларів

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку Збройних сил України. Міністерству оборони України надали допомогу на 7,85 млн доларів.

Про це повідомили у посольстві США в Україні.

Отриману допомогу спрямують на вдосконалення управління і зв'язку, а також запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання, й тактичного спорядження.

Допомога передана в рамках безпекової допомоги США Україні на загальну суму понад 2 млрд доларів, наданої з 2014 року.

Фото: передача допомоги США (facebook.com/usdos.ukraine)

Раніше повідомлялося, що Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act). Документ збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до 300 млн доларів, включно з летальною зброєю.

Як писало РБК-Україна, у Держдепі заявили, що Сполучені Штати продовжать роботу з надання Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй для захисту, включаючи летальну зброю.

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