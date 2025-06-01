США передали Ирану предложение по ядерной сделке: NYT узнало подробности

Это произошло через несколько часов после того, как инспекторы ООН сообщили о значительном увеличении запасов обогащенного урана в Тегеране, что почти соответствует уровню, необходимому для создания ядерного оружия.

По данным дипломатических источников, документ содержит ряд пунктов, однако не является полным проектом соглашения.

Среди ключевых положений - прекращение Ираном обогащения урана и создание регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием Ирана, Саудовской Аравии, других арабских стран и США.

О передаче предложения сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который получил его через посредника - министра иностранных дел Омана. Белый дом подтвердил факт отправки документа, однако отказался комментировать его детали.

Однако эксперты сомневаются, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержит соглашение, которое фактически будет означать закрытие передовых ядерных производственных мощностей, в строительство которых иранцы вложили миллиарды долларов.

Иран увеличил запасы

За последние месяцы Иран значительно увеличил запасы урана, обогащенного до 60% - уровня, близкого к бомбовому. По оценкам МАГАТЭ, страна имеет около 900 фунтов такого урана, что почти в полтора раза больше, чем в начале года.

Сейчас Иран публично отвергает требования США прекратить обогащение урана, настаивая на праве производить ядерное топливо гражданского назначения. Это дает стране статус пороговой ядерной державы - с возможностью быстро перейти к созданию оружия при необходимости.

Израиль о ударе по иранским объектам

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху недавно призвал США рассмотреть военный удар по иранским ядерным объектам. Однако президент Трамп ранее отказал в этом, указывая на близость к соглашению.

Иранские официальные лица также отвергают обвинения в сокрытии прошлой ядерной деятельности, однако инспекторы МАГАТЭ заявляют об отсутствии "технически достоверных ответов" по военным объектам.

Переговоры продолжаются на фоне растущего напряжения, тогда как мир ожидает реакции Тегерана на американское предложение и дальнейшие шаги обеих сторон.