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ВМС України отримають американські патрульні катери Island в липні 2019

Новини » Політика    28.12.2018 - 21:23
ВМС України отримають американські патрульні катери Island в липні 2019
Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Мова йде про 30-метрові катери Drummond і Cushing

Патрульні катери класу Island, які Сполучені Штати Америки (США) обіцяли надати Україні, повинні прибути в липні 2019 року. Про це повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко в інтерв'ю DW.

За його словами, у липні вони повинні бути в Україні.

"Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів і порядок спільної підготовки на базі в Балтіморі (США)", - зазначив Воронченко.

Він також додав, що вже скориговані останні заходи, необхідні для того, щоб катери як можна швидше прибули в Україну.

Нагадаємо, у вересні уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що патрульні катери берегової охорони класу Island суттєво посилять позиції Військово-морських сил України.

Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017 було прийнято в липні 2017 року.

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