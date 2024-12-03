США передадут Украине три типа систем дистанционной постановки противопехотных мин, - NYT

Украина получит от Соединенных Штатов Америки три разных типа систем для дистанционной установки противопехотных мин. Они вошли в последний пакет помощи от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах под названием Area Denial Artillery Munition (ADAM), переносных системах постановки смешанных минных полей MOPMS (MOdular Pack Mine System), а также системе минирования Volcano.

Артиллерийские снаряды 155-мм M692 и M731 системы дистанционного минирования ADAM оснащены противопехотными минами M67 длительного действия и M72 короткого действия. В каждом боеприпасе содержится 36 мин, которые отличаются лишь продолжительностью самоликвидации - 48 часов для M67 и 4 часа для M72.

Известно, что один снаряд ADAM разбрасывает мины на расстояние до 600 метров от точки прицеливания. При падении на землю мины M67 и M72 выпускают семь проволочных "растяжек". Именно контакт с этими растяжками приводит к срабатыванию вышибного заряда. Эффективный радиус поражения живой силы - 7 метров.

В случае, если же мина не сдетонировала, она становится неактивной не позднее 14 суток, из-за разрядки батареи, которая питает ее детонато

А вот переносная система M131 MOPMS выполнена в виде модуля, который снаряжен 17 противотанковыми минами M78 и 4 противопехотными осколочными минами M77. Эти мины также имеют самоликвидаторы.

Кроме этого украинские военные получат американскую систему дистанционного минирования Volcano. В ней применяют предварительно упакованные контейнеры с противопехотными и противотанковыми минами. Эти мины рассыпаются на большой площади после отстрела из контейнеров.

Volcano может базироваться как на наземных носителях, так и на воздушных, таких как вертолет.