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США передадуть українським прикордонникам 2 катери

Новини » Політика    23.07.2019 - 13:59
США передадуть українським прикордонникам 2 катери
Фото: в 2018-м США передали Украине первые два патрульных катера класса "Айленд" (mil.in.ua)

Два катери будуть обслуговувати 25 людей

Сполучені Штати Америки будуть сприяти розвитку корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби України, а саме передадуть відомству два катери. Про це сказав у Києві радник з програми експертного контролю та безпеки кордонів посольства США Кевін Кільєр, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, два катери будуть обслуговувати 25 людей.

"Ми працюємо з української стороною у питаннях охорони морських кордонів і виявили потребу у розбудові не лише інфраструктури морських підрозділів, а й необхідність оновлення флоту. Було прийнято рішення про надання морській охороні прикордонної служби двох катерів, які обслуговуватимуть 25 осіб", - поінформував Кільєр.

Крім того, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зауважив, що США продовжать надавати допомогу Україні через агресію Росії, зокрема на морі. Він зауважив, що безпека в Азовському і Чорному морях України - важливе питання безпеки не лише для України, а і для всього світу.

"Україна - це ворота між Сходом і Європою, тому ми повинні допомагати Україні", - зазначив Тейлор.

Він підкреслив, що Штати виділили 4 мільйони доларів на створення швидкої групи реагування у містах Маріуполь та Бердянськ, і наразі є необхідність створення сучасних центрів їх постійної дислокації та для ремонту суден.

Нагадаємо, у серпні минулого року анонсувалося, що Сполучені Штати Америки (США) передадуть Україні катери, які посилять здатності в Чорноморському басейні.

Як писало РБК-Україна, патрульні катери класу Island, які Сполучені Штати обіцяли надати Україні, повинні прибути в липні 2019 року.

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