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У Польщі почалися військові навчання за участі військових США

Новини » Політика     29.02.2020 - 11:27
У Польщі почалися військові навчання за участі військових США
Фото: техніка США в Польщі (wdrawskupomorskim.pl)

Сьогодні у Польщу прибула колона військової техніки США

У Польщі сьогодні, 29 лютого, почалися масштабні військові навчання Defender-Europe 20 за участі військовослужбовців та техніки Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака в Twitter.

За словами Блащака, участь у навчаннях Defender-Europe 20 візьмуть понад 30 тисяч військовослужбовців, в тому числі солдати з США. Перша колона американської техніки та військових вже перетнула кордон Польщі.

"Ми почали найбільші за багато років навчання Defender-Europe 20. У них візьмуть участь 37 тисяч солдатів, в тому числі 20 тисяч з США. Перші військовослужбовці армії США вже перетнули польський кордон", - написав міністр.

У Польщі почалися військові навчання за участі військових США

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові провели навчальні стрільби на Азовському морі. Малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" і "Лубни" разом з кораблем спеціального забезпечення "Онікс" відпрацювали спільний вихід у море і навчальні артилерійські стрільби.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати провели військові навчання на випадок можливого російського ядерного удару по Європі. Російський МЗС засудив відпрацювання американською стороною сценаріїв нанесення ядерного удару по цілях в Росії.

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